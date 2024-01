La piccola micia Jasmine cerca urgentemente casa

L’hanno chiamata Jasmine per la dolcezza dello sguardo. Ha circa 4 mesi ed è una gattina tigrata sul grigio. E’ stata trovata in un cortile a Dronero, dentro una legnaia dove si nascondeva miagolante, in cerca di cibo.

E’ stata catturata e assegnata in stallo ad una gentile signora amante degli animali, che le sta dando la dimensione di casa che non aveva. La gattina è molto dolce anche se un pochino ancora intimorita. E’ in cerca di coccole e soprattutto cerca urgentemente famiglia.

Per info Paola 339 7960551- Silvia 339 297 8952.