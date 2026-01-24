QUATTROZAMPE / Dolly non è tornata a casa: l’appello di Michela per ritrovare la sua cagnolina scomparsa a Mondovì

Riceviamo e pubblichiamo l'appello di Michela e la disperata ricerca della sua Dolly, la cagnolina mai più rientrata a casa dal 16 gennaio.

"Durante una gita a Mondovì, la mia cagnolina Dolly è scomparsa e non è mai tornata a casa. Dolly vive con me a Racconigi. Non è “solo un cane”: è la mia famiglia, la mia quotidianità, la mia gioia più grande. Dal 16 gennaio non abbiamo più avuto alcun avvistamento.

Da quel giorno ogni silenzio pesa, ogni notte è lunga, ogni mattina ricomincia con la stessa domanda: Dolly, amore mio… dove sei? Scrivo questo appello perché credo ancora nella sensibilità delle persone, nell’umanità che sa riconoscere l’amore vero.

Se qualcuno, anche senza cattive intenzioni, sta tenendo Dolly con sé, forse pensando di averla salvata, vi prego di fermarvi un momento: Dolly è disperatamente cercata, è profondamente amata, ed è attesa a casa ogni singolo giorno. Non c’è rabbia in queste parole.

C’è solo una richiesta che nasce dal cuore: aiutatemi a riabbracciarla.

Dolly è tutta la mia vita.

Con questo messaggio non chiedo solo una notizia, ma un gesto di umanità, di empatia, di solidarietà. Un piccolo aiuto può fare la differenza tra la disperazione e la speranza.

Chiunque abbia visto Dolly, o sappia qualcosa, anche il dettaglio più piccolo, vi prego di contattarmi:

Michela Tesio 379 1162588"