A Savigliano si cerca Lola, tenera meticcia di 10 anni con una macchia su un fianco a forma di cuore

“Siamo cresciute insieme io e Lola, lei mi ha salvata - racconta commossa la giovane Aurora - Ho già chiamato droni, cani molecolari e mosso mari e monti, ma di lei nessuna traccia. Sono disperata.”



È prima di tutto la storia di un legame profondo e di una cagnolina, Lola, davvero tenerissima. Meticcia di taglia piccola, pesa all’incirca sui 5 kg, è alta circa 25cm e ha 10 anni. Lo scorso 12 gennaio è sparita da casa, in strada Chios del re a Savigliano.



A pelo lungo, bianca con il musetto e la coda dalle sfumature marroni, ha una macchia a forma di cuore sul fianco destro, mentre il sinistro è completamente bianco. Marrone è anche un suo dentino, l’incisivo inferiore. È provvista di microchip. A causa della cataratta, visibile a occhio nudo, purtroppo Lola vede poco.



“Vi prego, chiunque l’abbia vista o la vedesse, di contattarmi - fa appello Aurora - Vi ringrazio in anticipo.” Il numero nel caso da contattare è il 339 5777073.