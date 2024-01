Terza edizione della lotteria di Natale "Il Bottegone": oggi a Dronero l’estrazione dei biglietti vincenti

“Buongiorno a tutti e benvenuti alla terza edizione della Lotteria di Natale - Il Bottegone”.

Presentata da Andrea Lamberti, con la collaborazione di altri soci dell’associazione dronerese Il Bottegone, a Dronero questo pomeriggio, martedì 16 gennaio, è avvenuta l’attesissima estrazione dei biglietti vincenti.

Sono stati oltre 42.000 i biglietti distribuiti in omaggio a dicembre dai commercianti associati.

Centoventisei i numeri oggi estratti ed altrettanti premi in palio, del valore ognuno superiore a 30 euro.

Il primo premio in palio, un carnet di assegni del valore di 1.500 euro, da utilizzare negli esercizi convenzionati di Dronero, Cartignano, Roccabruna e Villar San Costanzo, è stato vinto dal numero 5.215.

Un carnet di assegni da utilizzare è anche il secondo premio in palio, questo del valore di 1.000 euro, andato al numero 20.413. Il terzo premio, il robot Rumba ideale per le pulizie, è stato vinto dal numero 2.957, mentre il quarto premio, un Buono Valle Maira del valore di 100 euro, spendibile per un soggiorno o anche ristoranti convenzionati, è andato al numero 8.446.

L’estrazione dei biglietti vincenti, trasmessa in diretta facebook, ha visto la preziosa presenza di Giuseppe Gribaudo, direttore Banca di Caraglio, di Marica Bima, assessore del Comune di Dronero e di Martina Cucchietti della Proloco di Dronero.

Tanto entusiasmo ed impegno anche quest’anno. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Il Bottegone in collaborazione con il Comune e la Pro Loco, ha visto anche quest’anno l’importante sostegno della Banca di Caraglio.

Nei prossimi giorni verrà affisso nella attività commerciali aderenti l’elenco di tutti i numeri estratti, nonché fatta la comunicazione riguardo ai giorni in cui sarà possibile ritirare i premi.