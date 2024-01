A Villafalletto la Compagnia degli Stornati porta in scena la commedia di Dario Fo e Franca Rame

Venerdì 26 gennaio alle ore 21.00, presso il Teatro “PIER GIORGIO FRASSATI” di Villafalletto (CN), in via Valdo n. 9, la “Compagnia degli Stornati” con il patrocinio del Comune di Villafalletto, presenta la commedia brillante “Non tutti i ladri vengono per nuocere” scritta da Dario Fo e Franca Rame nel 1958.

Lo spettacolo comincia con l’ingresso di un ladro in una casa signorile e da quel momento in poi si scatena una divertente ridda di equivoci e paradossi fino all’inevitabile colpo di scena finale. L’ingresso è libero e gratuito, previa prenotazione. Per prenotazioni, inviare un messaggio whatsapp a Marta: 3454432809.

La “Compagnia degli Stornati” porta sul palco spettacoli a titolo totalmente gratuito per il piacere di stare assieme e di far ridere la gente. Attualmente portano in scena la commedia scritta da Dario Fo e Franca Rame che trae spunto dalla scena di un ladro che penetra in una casa signorile e da quel momento in poi sarà un susseguirsi di divertenti equivoci e di spassosi malintesi con un colpo di scena finale. La commedia è un atto unico della durata di circa 70/75 minuti.