L'Asava albese punta ad aumentare i servizi e cerca personale

Soddisfattissimo dell'anno appena trascorso, ma desideroso di poter contare su nuovi volontari per "migliorare e aumentare i servizi che l'associazione può dare alle persone che abbiano necessità".

Il presidente dell'Asava Albese Franco Sampò traccia le linee e i desiderata di questo 2024: "Il servizio civile, il bando per la ricerca di un autista per il 118 e il corso per soccorritori che partirà a febbraio ci aiuteranno a realizzare tutti i nostri propositi, a cominciare dalla gestione dei turni, in cui a volte siamo in sofferenza. Avremo nuova linfa per fare sempre meglio e mi auguro che verranno anche rinnovate le convenzioni con l'Asl Cn1 e Cn2".

Il servizio civile in pubblica assistenza sarà gestito dall'Anpas ed è rivolto a ragazze e ragazzi di età compresa fra i 18 e i 29 anni non compiuti. La durata del servizio è di 12 mesi. Ai volontari in Servizio Civile spetta un assegno mensile pari a 507,30 euro. La presentazione delle domande dovrà avvenire esclusivamente su piattaforma online DOL https://domandaonline.serviziocivile.it entro le ore 14.00 di giovedì 15 febbraio.

Per tutte le informazioni relative al bando di selezione è possibile andare al seguente link. Sarà possibile presentare la propria candidatura fino al 31 gennaio.

Il corso per soccorritori inizierà, invece, a febbraio e sarà presentato durante una serata "ad hoc". Prevede 50 ore di teoria e 100 ore di tirocinio pratico protetto.