“C’è ancora domani”: all’Iris di Dronero dopo il grande successo di sabato sera in arrivo due repliche straordinarie

La fila per entrare ed all’uscita i volti di inequivocabile apprezzamento. I commenti molto positivi: “È un film meraviglioso - dice una signora - che consiglio di vedere.”

È stato un sold out sabato sera, 13 gennaio, al CineTeatro Iris di Dronero con la proiezione del film di e con Paola Cortellesi “C’è ancora domani”. Uno straordinario lavoro che racconta quella che era la realtà di un tempo per moltissime donne, che spinge ad interrogarsi ed a guardare non soltanto al passato ma anche al presente. Temi importanti quelli affrontati dal film: la differenza di genere, il ruolo della donna, l’amore…

“Ce lo avevano chiesto ma davvero non ci aspettavamo una simile risposta - afferma il curatore della rassegna Alessandro Amato, il quale conclude - Riempire i cinema con un film italiano in bianco e nero? Si può fare!”

Davvero contenta del risultato e disponibile a permettere anche chi non è riuscito a entrare in sala lo scorso weekend di vederlo, O.P.S. - Officina Per la Scena ripropone “C'è ancora domani” per due repliche speciali nella giornata di domenica 21 gennaio.

La prima proiezione sarà al pomeriggio, alle ore 16:30, mentre la seconda sarà invece di sera, alle ore 21. È possibile e fortemente consigliato prenotare il proprio biglietto tramite i contatti ufficiali del CineTeatro.

Email: cineteatroiris.ops@gmail.com Tel: 3407439443 Sito: www.fficinaperlascena.it