La Lotteria di Pasqua dell'Unione Sportiva di Ceresole d'Alba: in palio una montagna di cioccolato

Torna la Lotteria di Pasqua dell'Unione Sportiva di Ceresole d'Alba, un appuntamento goloso e solidale che ogni anno coinvolge la comunità in vista delle festività. L'estrazione si terrà sabato 4 aprile alle ore 18.30 presso la ferramenta Ronco Mariella e l'abbigliamento Marilena.
I biglietti sono acquistabili al prezzo di un euro ciascuno. Chi ne acquista cinque presso la piazza dei Ciliegi riceverà in omaggio una violetta. In palio premi di tutto rispetto: il primo classificato si aggiudicherà un uovo di cioccolata da ben 4 chili, il secondo un cesto di prodotti pasquali locali, mentre il terzo, il quarto e il quinto premio consisteranno ciascuno in un uovo di cioccolata da 1,4 chili.
I premi potranno essere ritirati entro il 30 aprile contattando il numero 328.4183063 (Maurizio Bartolini). Una nota di solidarietà caratterizza l'iniziativa: i premi eventualmente non ritirati saranno donati all'Asilo Artuff. L'Unione Sportiva coglie infine l'occasione per augurare a tutta la comunità una serena Pasqua.