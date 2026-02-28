 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 28 febbraio 2026, 19:15

La Lotteria di Pasqua dell'Unione Sportiva di Ceresole d'Alba: in palio una montagna di cioccolato

L'estrazione è fissata per sabato 4 aprile alle ore 18.30: i premi non ritirati andranno all'Asilo Artuff

La Lotteria di Pasqua dell'Unione Sportiva di Ceresole d'Alba: in palio una montagna di cioccolato

Torna la Lotteria di Pasqua dell'Unione Sportiva di Ceresole d'Alba, un appuntamento goloso e solidale che ogni anno coinvolge la comunità in vista delle festività. L'estrazione si terrà sabato 4 aprile alle ore 18.30 presso la ferramenta Ronco Mariella e l'abbigliamento Marilena.

I biglietti sono acquistabili al prezzo di un euro ciascuno. Chi ne acquista cinque presso la piazza dei Ciliegi riceverà in omaggio una violetta. In palio premi di tutto rispetto: il primo classificato si aggiudicherà un uovo di cioccolata da ben 4 chili, il secondo un cesto di prodotti pasquali locali, mentre il terzo, il quarto e il quinto premio consisteranno ciascuno in un uovo di cioccolata da 1,4 chili.

I premi potranno essere ritirati entro il 30 aprile contattando il numero 328.4183063 (Maurizio Bartolini). Una nota di solidarietà caratterizza l'iniziativa: i premi eventualmente non ritirati saranno donati all'Asilo Artuff. L'Unione Sportiva coglie infine l'occasione per augurare a tutta la comunità una serena Pasqua.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium