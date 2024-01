Un forte odore di gas è stato segnalato nella tarda mattinata di oggi, giovedì 18 gennio, in centro Fossano. Immediato l'intervento di Italgas per verificare la presenza di eventuali fughe: per consentire i lavori è stata chiusa al traffico via Celebrini dall'intersezione con viale Sacerdote.

I tecnici stanno sondando con il trapano lungo la "dorsale" dei tubi per inserire via via l'attrezzatura che rileva le perdite.