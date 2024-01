Dal progetto giovani di Collisioni nasce "Planet Circus": da febbraio le serate a tema rap, techno e noise

Parte a febbraio uno dei progetti a cui Collisioni tiene maggiormente, in vista del quale l’associazione ha profuso tante energie e investimenti, al fine di creare all’interno del Parco Tanaro di Alba un luogo di ritrovo, dove gli studenti potessero ospitare serate, incontri e iniziative da loro autogestite.

La genesi del comitato

Il nuovo comitato appena costituito è frutto di un percorso iniziato nel 2021 grazie al protocollo di intesa tra l’associazione Collisioni e le scuole di Alba, che ha permesso al progetto giovani di continuare in anni di forti limitazioni generate dal Covid. Il gruppo è quindi cresciuto, fino a consolidarsi con le giornate giovani del festival 2022 e 2023. Ed è ad oggi ormai abbastanza maturo per un’esperienza di autogestione nella programmazione di un calendario di eventi al Parco Tanaro, che saranno interamente ideati e organizzati dai ragazzi stessi.



Il comitato è inoltre naturalmente aperto a tutti coloro che vorranno farne parte per offrire nuovi stimoli e suggestioni: per candidarsi, sarà sufficiente scrivere un whatsapp al numero 3758247353 o aderire al nuovo gruppo Instagram.

Le prime tre serate del format

Il nuovo format pensato per il Parco Tanaro di Alba si intitola PLANET CIRCUS, e inizierà a metà febbraio, con le prime serate.



Venerdì 16 febbraio il Circo ospiterà una prima data dedicata alla rap music, con il Dj Set dell’attesissimo Nerissima Serpe, l’esibizione di Papa V, e gli show di LJK e Voleur. Con la partecipazione del Dj albese NCL.



(LJK)



(Voleur)



Venerdì 23 febbraio sarà la volta del Dj Set di Bruno Power e Maurizio Benedetta per una serata dedicata alla techno music e all’hard Noise, in un’edizione Circus di Puzzle che vedrà la presenza di alcuni artisti circensi.



Venerdì 1° marzo è in programma il concerto di Silent Bob & Sick Budd, per l’unica data indoor in Piemonte del tour di Habitat Cielo.



Ma la colonizzazione del pianeta Parco da parte dei giovani è appena cominciata. Nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno sono in programma molteplici concerti e serate che ci accompagneranno fino a Collisioni 2024.