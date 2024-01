Addio alle vecchie cassette postali, saranno sostituite da "Smart letter box"

Dopo le cabine telefoniche l'Italia si prepara a salutare anche le iconiche cassette postali rosse. In Italia sono circa 40mila di cui circa 4000 in Piemonte.

Da alcune settimane, infatti, anche in Granda la maggior parte delle "buche da lettere" è stata sigillata con il nastro.

Si tratta di un'iniziativa che Poste Italiane ha avviato dal 2021 per sostituire le cassette tradizionali rosse, in funzione dal 1961, con altre più tecnologiche, in grado di rilevare, grazie a sensori, la presenza della corrispondenza all'interno e ottimizzare così le operazioni di ritiro e smistamento.

La nuove "smart letter box" avranno l'aspetto di quelle tradizionali, ma consentiranno anche di raccogliere dati ambientali, quali temperatura, umidità, polveri sottili e veicolare le informazioni ai cittadini sul Comune di riferimento.