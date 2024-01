Il Mago Sales presenta la sua autobiografia a Somano

Don Silvio Mantelli, meglio conosciuto come Mago Sales

Un momento dedicato all'approfondimento, ma con il sorriso e all'insegna della solidarietà: domani, sabato 20 gennaio, alle ore 15.30 presso il Salone "Michele Ferrero", in piazza Nuova, a Somano, Mago Sales presenterà la sua biografia "Il rischio di essere felici".

Un libro che racconta la vita di don Silvio Mantelli, meglio conosciuto come Mago Sales. prete per vocazione e mago per passione. Al termine della presentazione ci sarà un piccolo rinfresco.

L'evento è organizzato dal Comune, dalla Pro Loco di Somano e dal gruppo di lettura "Leggendo si...".