A Lisio il dramma di padre e figlio: l'anziano genitore deceduto per morte naturale, il figlio grave al Santa Croce intossicato dal gas

Assume contorni inediti, il fatto di cronaca che nel pomeriggio di oggi ha interessato il Comune di Lisio: a uccidere l'84enne (originario di Legnago) Sisto Testa, nella sua abitazione in via Casazza, non sarebbe stato il gas, ma cause naturali.

Qui, il dramma nel dramma: rientrando a casa e trovando il padre esanime, il figlio Paolo, classe 1969, secondo la ricostruzione dei Carabinieri avrebbe cercato - sconvolto dal dolore - di togliersi la vita tagliandosi i polsi, aprendo poi il gas fino a perdere i sensi per le esalazioni.

Intorno alle 14.40 a dare l'allarme è stata una vicina di casa, preoccupata per il forte odore di gas, che non riusciva a contattare i due uomini. All'arrivo dei soccorsi, la macabra scoperta, rinvenendo tra l'altro un biglietto in cui il 55enne avrebbe spiegato i fatti. Trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Cuneo, non sarebbe in pericolo di vita.

L'Autorità Giudiziaria ha comunque disposto una visita con esame esterno della salma del padre.

