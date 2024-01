Robotica educativa e tante novità alla scuola di Cossano Belbo

Imprese del territorio e amministrazione comunale sostengono da sempre le attività della Scuola Primaria 'Giuseppe Tosa' di Cossano Belbo.

Lunedì 29 gennaio alle 11.30 avverrà la cerimonia di consegna ufficiale di 15 'Robot Didattici' contestualizzabili nei percorsi formativi che vanno dalla scuola dell’infanzia alla primaria.

Sono un omaggio di Katia e Federica, le figlie di Claudio Ariano, sindaco di Cossano dal 1970 al 1980, scomparso il 9 febbraio del 2022.

La formazione al personale della scuola avviene grazie al contributo di Emilio Ravotti, consigliere dell'attuale Amministrazione, già assessore, vicesindaco e sindaco reggente: Ravotti a tal fine ha coinvolto il professor Renato Grimaldi, cossanese, già Preside della Facoltà di Scienze della Formazione, e i ricercatori del Laboratorio di simulazione del comportamento e robotica educativa 'Luciano Gallino' del dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università di Torino.

"In un’era in cui l’Intelligenza Artificiale sta dilagando relegando l'uomo a un ruolo marginale - afferma Ravotti -, l'utilizzo dei Robot contestualizzati nei percorsi formativi permetterà agli alunni di essere componente intelligente e attiva nei confronti delle nuove tecnologie, in modo consapevole".

Inoltre nei mesi di aprile e maggio partirà un progetto di potenziamento della lingua inglese, mediante insegnanti esterni, nelle materie di Storia, Scienze, Geografia, Matematica, Immagine, Motoria e Musica. "Verranno favorite anche attività di storytelling, drammatizzazione e conversazione nelle quali gli alunni potranno mettersi in gioco e sperimentare le competenze via via acquisite, utilizzando l’inglese per comunicare", spiegano le insegnanti della primaria di Cossano Belbo. "Sarà l’occasione non solo di imparare a padroneggiare una lingua, ma anche di utilizzare uno strumento indissolubilmente legato all’acquisizione del concetto di cittadinanza, di ampliamento dell’orizzonte locale, di comprensione di concetti di identità e di diversità".

Grazie alla capacità della dirigenza dell'istituto comprensivo nell'attrarre fondi PNRR, al piano terreno del plesso cossanese si avrà l'allestimento di un laboratorio digitale, con attrezzature utili all'apprendimento delle discipline STEM scienza, tecnologia e matematica.

Le iscrizioni all'anno scolastico 2024-2025 vanno dal 18 gennaio al 10 febbraio.

Per maggiori informazioni è possibile contattoare le insegnanti allo 0141 88579 e/o alla mail graziellasignorello@icsantostefanobelbo.edu.it