Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, consegnate le borse di studio dei lasciti Favole e Grapputo

Si è svolta la tradizionale cerimonia di consegna delle borse di studio finanziate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano attraverso i lasciti delle famiglie Favole e Grapputo. Oltre al presidente Giancarlo Fruttero e al segretario generale Monica Ferrero, era presente anche il sindaco Dario Tallone.

Gli intermezzi musicali sono stati curati, come da tradizione, dalla sezione musicale dell'Istituto Comprensivo Sacco di Fossano, e in particolare dai ragazzi vincitori negli anni scorsi delle borse di studio finanziate dalla Fondazione espressamente per le eccellenze del corso a indirizzo musicale.

Quest'anno sono state assegnate complessivamente 29 borse di studio, del valore di 250 euro ciascuna, per un ammontare totale di 7.250 euro. Dal lascito Grapputo sono stati premiati undici studenti delle classi terze medie: per l'Istituto Comprensivo Paglieri Hiba Abdelfadel, Luca Belliardo, Gaia Calandri, Gloria Dotta, Jacopo Francesco De Marchi, Nika Heorhiu e Lucia Milanesio; per l'Istituto Comprensivo Sacco Alex Alessandrini, Yasmine Houri, Annalisa Fruttero e Aurora Calvo.

Dal lascito Favole sono state erogate diciotto borse di studio per un totale di 4.500 euro, destinate a studenti delle scuole superiori e dello Studio Teologico Interdiocesano. Per l'I.I.S. G. Vallauri sono stati premiati Alessandro Colombano, Alessia Fissore, Marco Zanusso, Stefano Peyrache, Stefano Olivero, Mirko Nucera, Andrea Boasso e Yusi Xia. Per il Liceo Scientifico G. Ancina i riconoscimenti sono andati a Giulia Ariaudo, Ginevra Gallo, Chiara Asteggiano e Pietro Masante. Per l'I.I.S. Umberto I, sezione Cussanio, è stato premiato Andrea Trucco, mentre per il CNOS-FAP Piemonte di Fossano sono stati premiati Simone Giobergia e Matteo Roccaforte. Borse di studio anche a Isabel Bessone dell'Istituto Comprensivo Paglieri, Morgana Lamberto dell'Istituto Comprensivo Sacco e Marco Pansa dello Studio Teologico Interdiocesano.

Il lascito Bernardo e Maria Luigia Favole, grazie al quale sono state consegnate 656 borse di studio dal 1992, porta il nome del ragioniere fossanese che collaborò con i suoi dieci fratelli alla crescita della Cartiera, fiore all'occhiello della città a inizio secolo, passata poi alla famiglia Bernard e più tardi ai Souchon. Proprio alla Cartiera di Fossano il Rag. Bernardo Favole iniziò la sua carriera lavorativa, che lo portò a frequentare numerosi e continui corsi di aggiornamento e specializzazione, tra cui un corso di industria cartaria presso il Politecnico di Torino e un corso speciale di fabbricazione della carta presso la rinomata Scuola Cartaria di Grenoble in Francia. L’esperienza maturata presso le industrie e le scuole di specializzazione, ne fecero uno dei massimi esperti in Italia nel campo. Diresse per 31 anni la Anonima Cartiere Giacomo Bosso, che portò ai primi livelli in Italia, e con la quale ottenne le maggiori soddisfazioni professionali. Pur con il cuore a Fossano, si ritirò a Torino, dove morì nel 1983. Nel 1992 morì anche la moglie Maria Luigia Gianarda, che diede seguito alle volontà testamentarie del marito, il quale “credeva in Fossano e nelle sue forze migliori che sono poi, appunto, i giovani. Dalla loro preparazione e dalla loro attitudine allo studio prima, al lavoro poi, dipende la ricchezza, e quindi il futuro, della nostra città e della nostra gente”.

Il lascito Giovanni Jacopo e Silvio Grapputo, grazie al quale dal 2013 sono state consegnate 101 borse di studio, sono stati finanziati progetti nelle scuole per 23.500 euro ed è stata realizzata l'aula di musica all’Istituto Comprensivo Paglieri per 10mila euro, è invece intitolato al preside della Scuola Media di Fossano dal 1935 al 1944. Giovanni Jacopo Grapputo, nato nel 1888 in provincia di Frosinone, apprese l'amore per l'insegnamento dal padre professore, che lo portò ad attraversare buona parte dell'Italia seguendo le cattedre di volta in volta assegnate. Alla fine della Prima Guerra Mondiale ottenne un posto a Carmagnola e nel 1935 venne trasferito a Fossano all'allora Regio Ginnasio "Piera Dionisio". Morì il 13 febbraio 1944 quando era ancora preside dell'Istituto. Per molti anni il figlio Silvio finanziò direttamente le borse di studio agli alunni meritevoli, fino al 2013 quando, vista l'età avanzata e la mancanza di eredi diretti, decise di donare parte del suo patrimonio alla Fondazione con l'obbligo di gestirlo come patrimonio autonomo vincolato a favore della Scuola Media, in memoria del padre. Silvio Grapputo è deceduto nel 2020.