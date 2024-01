L'ultimo addio di Fossano a Claudio Gambone, fondatore dell'allevamento di pastori tedeschi "Casa Dani"

Fossano, sua città di nascita, ha dato l'addio sabato 20 gennaio a Claudio Gambone.



Dapprima elettricista e antennista molto conosciuto, nella seconda parte della sua vita professionale ha fondato "Casa Dani", il centro di allevamento di cani di razza pastore tedesco attivo in frazione San Lorenzo, diventato in breve un punto di riferimento per i cinofili cultori di quella varietà canina, sia dal punto di vista della selezione che per l'addestramento.



Il primo cittadino Dario Tallone lo ha salutato pubblicamente con commozione: "Un grande uomo, un amico degli animali, un artigiano che è entrato a far parte di tante famiglie fossanesi. Si occupava di portare nelle nostre case il segnale televisivo con le antenne posizionate sui nostri tetti. Mi mancherai, amico mio».



Gambone ha avuto notizia della propria patologia nella tarda primavera del 2023, l'ha affrontata con determinazione e coraggio, ma dopo qualche mese, la stessa ha avuto il sopravvento e si è spento giovedì 18 gennaio presso l'Hospice della città di Busca.



Era nato a Fossano, dove ha sviluppato la propria professionalità da artigiano e la propria passione per il pallone; la sua altra passione, poi diventata lavoro, è stata quella per i pastori tedeschi, nel contesto della quale ha anche partecipato a diverse competizioni in Italia e all'estero.



Claudio Gambone lascia la moglie Daniela, cui è titolata l'attività di famiglia e i figli Fabio e Sonia, che portano avanti l'azienda, oltre alla mamma Maria.



Le esequie si sono svolte nella parrocchia fossanese dello Spirito Santo nel pomeriggio di sabato 20 gennaio.