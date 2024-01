Mondovì celebra l'81°anniversario della battaglia di Nowo Postojalowka

Nell’ambito delle commemorazioni del 81°anniversario della battaglia di Nowo Postojalowka a ricordo del sacrificio di migliaia di giovani penne nere cadute nella campagna di Russia nell’inverno 1942- 43 la Sezione Alpini di Mondovì, dopo il grande successo di pubblico registrato con lo spettacolo teatrale del 20 gennaio scorso al teatro Baretti di Mondovì “Bello far l’Alpino, ma scomodo” e della conferenza del colonnello Alpino Bepi Magrin sull’alpinismo militare, tenutasi sempre nel pomeriggio di sabato nella sala Scime’ in Mondovì’ in collaborazione con la Sezione del Club Alpino di Mondovì e con l’associazione culturale “Gli Spigolatori” di Mondovì, invita la popolazione allo spettacolo “La Grande Guerra” che si terrà sabato 27 gennaio alle ore 21 nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria in Mondovì via Cuneo 19. Ingresso libero.

Lo spettacolo prevede la partecipazione del coro A.N.A. della Sezione di Mondovì diretto dal maestro Mauro Bertazzoli e della fanfara alpina di Mondovì, diretta dal maestro Gabriele Giorgis oltre al narratore Massimo Cardone. La serata si incentra sul racconto di momenti di vita particolarmente toccanti dei militari al fronte intervallati da musiche e canti.

Domenica 28 gennaio alle ore 10 i famigliari dei Caduti, le Autorità civili e militari, le Associazioni combattentistiche e d’Arma, gli Alpini e i soci dell’A.N.A., la popolazione sono invitati alla cerimonia dell’Alzabandiera che si terrà a Mondovì in piazza Monteregale a cui farà seguito, dopo i saluti delle Autorità presenti, la celebrazione della Santa Messa a ricordo dei Caduti nel vicino Santuario del Sacro Cuore di Gesù.

Presenzierà alla funzione e alla cerimonia il coro A.N.A. della Sezione di Mondovì. Al termine della S. Messa sarà deposta una corona d’alloro alla lapide situata all’interno della Chiesa, voluta dai Reduci della Campagna di Russia a ricordo dei commilitoni che non tornarono più.