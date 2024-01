Servizio civile universale otto progetti per ventidue giovani a Bra

Anche nel 2024 la realtà braidese offrirà a tanti giovani tra i 18 e i 28 anni di età la possibilità di prendere parte al Servizio Civile Universale, dedicando alla comunità un periodo della propria vita compreso tra 8 e 12 mesi. Il servizio prevede, dietro il pagamento di assegno mensile di 507,30 euro, un impegno per 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, articolato su cinque o sei giorni a settimana.

Per l’anno in corso sono 8 i progetti operativi a Bra, che coinvolgeranno 22 giovani. Di questi, 5 saranno impiegati presso l’Ufficio Turismo del Comune e i musei Craveri di scienze naturali e di archeologia, storia ed arte di Palazzo Traversa, mentre altri due partecipanti opereranno all’interno della Biblioteca civica e uno presso la sede dell’Informagiovani. Sul fronte degli operatori privati invece, i progetti coinvolgono Slow Food (4 posti), la Piccola casa della divina Provvidenza Cottolengo (4), l’Istituto Salesiano (2 posti presso la scuola media e 1 in forza al Centro di formazione professionale) e il Centro di aggregazione giovanile gestito dalla Cooperativa Lunetica (3).

Le domande di adesione dovranno essere presentate on line esclusivamente attraverso la piattaforma www.scelgoilserviziocivile.gov.it entro le 14 del 15 febbraio. Per candidarsi è necessario possedere lo SPID.

Per informazioni e supporto nelle candidature e compilazione della domanda è possibile prendere un appuntamento con l’Informagiovani chiamando lo 0172-438241 oppure scrivendo a informagiovani@comune.bra.cn.it.