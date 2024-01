A Dogliani una serata informativa per prevenire le truffe agli anziani

Come tutelarsi al meglio di fronte alle truffe? Quali accortezze si possono utilizzare e quali sono gli inganni più frequenti? A queste e ad altre domande si troveranno risposte, giovedì 1° febbraio, a Dogliani, dove nella sala consiliare del Palazzo Comunale (ore 19.30) è organizzato un incontro per parlare di truffe agli anziani e di reati predatori in genere.

Parteciperà il comandante della Compagnia dei carabinieri di Fossano, Alessandro Cantarella. La serata, aperta a tutta la popolazione doglianese, è promossa dall’amministrazione comunale, in collaborazione con la locale stazione dei carabinieri, che sarà rappresentata dal comandante Rocchetta Minonne.

Durante l’incontro i carabinieri presenteranno le truffe più frequenti e attuali e le strategie attraverso le quali le persone anziane possono tutelarsi e denunciare. Lo scopo è anche quello di informare la cittadinanza sulle attività di prevenzione, tutela e vigilanza messa in atto nell'area doglianese e illustrare le modalità di presidio del territorio.