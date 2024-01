Frontale in via della Grangia a Cuneo: due feriti in codice rosso

AGGIORNAMENTO DELLE 15.30: la strada è stata riaperta a senso unico alternato

------------------------------------------------------------------------------------------------

Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente in via della Grangia a Cuneo, sulla strada provinciale 197 verso frazione Passatore.

L'incidente si è verificato intorno alle 13.30 di oggi, lunedì 22 gennaio. Sul posto l'emergenza sanitaria e i vigili del fuoco di Cuneo.

Nell'impatto sono rimaste ferite quattro perone: due in codice rosso trasportate all'ospedale Santa Croce e due in codice verde.

La strada al momento è chiusa dalla rotonda di Passatore a quella di Cerialdo in entrambe le direzioni, per consentire i rilievi e lo sgombero della carreggiata.