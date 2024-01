Al semaforo di Caraglio arriva la telecamera fissa? Sì, ma non da oggi

“Si tratta di una bufala - spiega il vice sindaco di Caraglio Davide Parola che ha seguito l’iter per la messa in sicurezza di quel tratto stradale - io stesso ho ricevuto questo messaggio che ho dovuto smentire. Sono appena iniziati i lavori propedeutici al posizionamento. L’anno scorso sono stati affidati i lavori per l’installazione di una telecamera che rilevi l’infrazione. Si tratta di un tratto stradale a tre corsie vicino al concentrico dove era necessario intervenire per normare la velocità e la sicurezza”.

Il dispositivo verrà con probabilità installato nei prossimi giorni a cui seguiranno collaudi che potrebbero già avvenire a fine mese. Sarà attivato su solo uno dei due semafori, quello tra via Centallo e via Cesare Battisti.

Come riferiscono dalla Polizia Locale di Caraglio, la sanzione sarà elevata solo per l'attraversamento dell'incrocio a semaforo rosso e sarà di 167,00 euro (con la possibilità della riduzione del 30% nel caso di pagamento nel termine di 5 giorni dalla data di notifica del verbale).

Il primo, come detto, è l'attivazione ad oggi del nuovo dispositivo. Il secondo è relativo alla multa per il passaggio con arancione (la telecamera rileverà un’infrazione solo con passaggio a luce rossa). Infine la sanzione non sarà elevata per sforamento della velocità, per il cui rilevamento sarà necessario il posizionamento di un velox mobile.