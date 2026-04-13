Ceva, a partire da domani chiusure notturne dell'autostrada A6

Modifiche alla viabilità sull'autostrada A6 per lo svolgimento di alcuni lavori. In particolare per quanto concerne il tratto che coinvolge la città di Ceva, l'Amministrazione comunale informa delle seguenti chiusure notturne:

- Tratto tra Altare e Ceva in direzione Torino: chiusura dalle ore 1 alle ore 4 del 14 aprile. Il traffico dovrà obbligatoriamente uscire alla stazione di Altare e potrà rientrare in ambito autostradale alla stazione di Ceva. Si consiglia di percorrere la S.P. 29 e quindi la S.P 28 bis;

- Tratto tra Ceva e Millesimo in direzione Savona:

Chiusura dalle ore 22 del 15 aprile alle ore 6 del 16 aprile;

Chiusura dalle ore 22 del 16 aprile alle ore 6 del 17 aprile;

Chiusura dalle ore 22 del 17 aprile alle ore 6 del 18 aprile.

Il traffico dovrà obbligatoriamente uscire alla stazione di Ceva e potrà rientrare in ambito autostradale alla stazione di Millesimo. Si consiglia di percorrere la S.P 28 bis.