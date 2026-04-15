Chiusura diurna di 20 giorni per la strada provinciale 3 nel comune di Neive

Per consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino e consolidamento del corpo stradale e della scarpata mediante scogliera cementata, la Provincia di Cuneo ha disposto la chiusura totale al transito veicolare della strada provinciale 3 nel tratto compreso tra le progressive chilometriche 8,200 e 8,400, nel territorio del comune di Neive.

Il provvedimento, adottato a seguito del sopralluogo effettuato dai tecnici provinciali, è entrato in vigore dalle ore 8 di questa mattina, mercoledì 15 aprile 2026, e sarà valido fino al termine dei lavori, previsto indicativamente per il 5 maggio 2026, nella fascia oraria diurna dalle 8 alle 18.

Durante il periodo di chiusura saranno attivati e opportunamente segnalati i seguenti percorsi alternativi: