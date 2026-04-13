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Viabilità | 13 aprile 2026, 14:35

Bra, modifiche alla viabilità in via Vittorio Emanuele II e via Rambaudi

Nel tratto compreso tra via Moffa di Lisio e via Rambaudi e in via Rambaudi, dalle 8 al termine dei lavori del 16 aprile

Bra, modifiche alla viabilità in via Vittorio Emanuele II e via Rambaudi

Causa lavori all’edificio della primaria “Montalcini”, è stato disposto un divieto di transito in via Vittorio Emanuele II, a Bra, nel tratto compreso tra via Moffa di Lisio e via Rambaudi, e in via Rambaudi, dalle 8 al termine dei lavori del 16 aprile 2026. 

I residenti e domiciliati in via Rambaudi e nel tratto di via Vittorio Emanuele II compreso tra via Moffa di Lisio e via Verdi, solo in caso di urgenza e con le dovute cautele, potranno circolare in doppio senso di marcia per accedere a luoghi privati di sosta.

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