Bra, modifiche alla viabilità in via Vittorio Emanuele II e via Rambaudi

Causa lavori all’edificio della primaria “Montalcini”, è stato disposto un divieto di transito in via Vittorio Emanuele II, a Bra, nel tratto compreso tra via Moffa di Lisio e via Rambaudi, e in via Rambaudi, dalle 8 al termine dei lavori del 16 aprile 2026.

I residenti e domiciliati in via Rambaudi e nel tratto di via Vittorio Emanuele II compreso tra via Moffa di Lisio e via Verdi, solo in caso di urgenza e con le dovute cautele, potranno circolare in doppio senso di marcia per accedere a luoghi privati di sosta.