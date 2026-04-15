Bra: intervento urgente tra piazza Roma e via Trento e Trieste, le modifiche alla viabilità previste

Da giovedì 16 aprile 2026, Egea Acque S.p.A. eseguirà lavori urgenti per ricerca e ripristino danni alla rete fognaria di competenza, a seguito di avvallamento della sede stradale nel tratto di strada che conduce alla rotatoria tra piazza Roma e via Trento e Trieste, a Bra.

Per consentire tali operazioni, a partire dalle ore 8 del 16 aprile e fino a termine lavori, saranno applicate modifiche alla viabilità nell’area interessata dall’intervento urgente. In particolare, chi proviene dal quartiere Oltreferrovia e da via Vittorio Veneto dovrà proseguire la circolazione attorno a piazza Roma, in direzione Piazza Giolitti, seguendo un senso unico di marcia.