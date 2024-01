La Regione Piemonte rinnova la collaborazione con i Vigili del fuoco

Regione Piemonte e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco hanno rinnovato per gli anni 2024 e 2025 l’intesa per lo spegnimento degli incendi boschivi.

“Abbiamo ritenuto opportuno proseguire la collaborazione già testata negli anni precedenti - sottolinea il vicepresidente del Consiglio Regionale Franco Graglia, - con la sottoscrizione di uno specifico accordo che conferma l’ottima sinergia tra le componenti del Sistema antincendi boschivi”.

In questo ambito l'apporto dei Vigili del Fuoco si conferma fondamentale, con particolare riferimento alla gestione ed al coordinamento tecnico-operativo della Sala operativa unificata permanente, delle operazioni di spegnimento a terra e aereo con l’impiego di mezzi statali e regionali.

“Ringrazio il governatore Alberto Cirio e l’assessore alla Protezione civile Marco Gabusi - precisa Graglia - per aver fatto fronte comune attraverso la collaborazione tra le istituzioni per prevenire ed intervenire in maniera celere ed efficace contro gli incendi boschivi”.

I Vigili del fuoco intervengono insieme al Corpo Volontari AIB Piemonte, da molti anni convenzionato con la Regione per attività di prevenzione e spegnimento, e con i Carabinieri forestali per quanto concerne le attività di vigilanza e repressione degli incendi.

L’accordo prevede inoltre esercitazioni congiunte anche in ambito internazionale, nonchè lo scambio di informazioni, banche dati, strumenti cartografici e previsionali del rischio.