È stato evacuato in via precauzionale un condominio in via Sebastiano Grandis a Cuneo dove si è verificata una fuga di gas.

L'allarme è scattato oggi pomeriggio, verso le 17, fortunatamente non si registrano danni a cose o persone. Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Cuneo che rimarranno a prestare assistenza.

Sono in corso i lavori e gli scavi da parte dei tecnici dell'Italgas che stanno operando per individuare e risolvere la problematica.