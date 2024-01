Coltivavano cannabis in serre abusive per pagare la cocaina da spacciare: otto in carcere [VIDEO]

Sono quattordici le misure cautelari emesse oggi, martedì 23 gennaio, da parte dei Carabinieri di Cuneo, con l'accusa di spaccio e traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e porto abusivo di armi da fuoco. Per otto, la detenzione in carcere e per tre gli arresti domiciliari.



Nella mattinata di oggi la conferenza stampa dedicata, nella caserma dei carabinieri di Cuneo.

Guarda il video:

Nelle campagne albesi una serra abusiva con 510 piante di marijuana

Destinatari delle misure quattordici soggetti, a cui sono stati avanzati ventiquattro diversi capi di imputazione legati alla produzione e allo smercio soprattutto di cocaina e marijuana.



Una struttura delinquenziale ben organizzata, che coltivava direttamente la cannabis occupando abusivamente alcuni capannoni abbandonati nell'albese e nel braidese, sfruttando poi i proventi della vendita per acquistare e rivendere la cocaina. In una di queste serre abusive, nelle campagne albesi, i militari hanno trovato 510 piante e 18 chili di maria impacchettata e pronta alla vendita.





Per la "polvere bianca" il contatto proveniva dalla Calabria. Lo stupefacente veniva trasportato in diversi carichi di quantità compresa tra i 500 grammi e i due chili ciascuno. Nell'abitazione di uno degli indagati sono stati trovati 200 grammi di cocaina e 500 di cannabis.





Impiegati circa 60 carabinieri

L'attività, collegata a uno sforzo investigativo già attuato lo scorso settembre (e proveniente da un'indagine iniziata nel febbraio 2021), ha visto coinvolte le province di Cuneo, Torino, Asti e Rimini, e nello specifico - per il territorio cuneese - le aree dell'astigiano e dell'albese. Le misure cautelari sono state emesse dal GIP di Asti. Figurano nell'operazione altri nove indagati, per un totale di ventitrè.



In totale, sono stati impiegati circa 60 carabinieri nelle varie zone.