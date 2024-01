Un maxi sequestro di droga e oltre 100 denunce all’autorità giudiziaria nel 2023 della Polizia Locale di Bra [FOTO]

"Grazie davvero perché questo Comando si sta dimostrando sempre di più un punto di riferimento per altre omologhe realtà vicine e lontane. Lo spirito è quello giusto, non rimane che continuare così". Con queste parole nella serata di ieri il vicesindaco braidese Biagio Conterno ha concluso la disanima con la quale, durante l’annuale cerimonia tenuta per la ricorrenza di San Sebastiano, aveva passato in rassegna numeri e fronti di impegno che hanno caratterizzato il 2023 della Polizia Locale cittadina.

Un anno speciale non soltanto per gli impegni straordinari dovuti alla gestione di grandi eventi quali l’occorrenza biennale di "Cheese" o il passaggio in città del Giro d’Italia (che a maggio tornerà ad attraversare il territorio comunale, anche se solo in transito), come per molte altre manifestazioni cittadine, ma anche al passaggio di testimone consumato al vertice del corpo cittadino con l’avvicendamento tra il comandante Mauro Taba, andato in pensione alla fine di giugno, e il commissario capo Davide Detoma, dal 1° luglio responsabile dei ventuno operatori in servizio al comando con l'ausilio del vice comandante, commissario Sergio Mussetto, anche lui impegnato nell'illustrare i dati di quanto realizzato.

A caratterizzare gli ultimi dodici mesi di attività i notevoli numeri figli di un impegno prestato sul campo per 365 giorni all’anno - tante sono le giornate che hanno visto effettuare pattugliamento sul territorio dalle ore 7,15 alle 19,30-20, cui si sono come sempre aggiunti servizi serali tutti i venerdì e sabato fino all’una di notte.

Dati che come sempre non riguardano solamente l’attività di polizia stradale, ma anche quella giudiziaria e di polizia, come presidio di sicurezza sul territorio, quella relativa alla sorveglianza ambientale, del commercio e dell’edilizia, insieme a una corposa mole di adempimenti amministrativi relativi al rilascio di una molteplicità di permessi e al disbrigo di pratiche le più varie.

Guardando alla prima si contano le 16.746 sanzioni redatte per violazioni al Codice della Strada, in buona parte (oltre 13mila) riguardanti infrazioni "dinamiche" (tra le principali per superamento dei limiti di velocità e per l’utilizzo del cellulare alla guida), a fronte di 2.537 relative a infrazioni "statiche" (come i divieti di sosta) e a 887 verbali concernenti la zona blu.

Tra le prime si evidenziano per 9 superamenti dei limiti oltre i 60 km/h e 78 oltre i 40 km/h. Ottantanove i veicoli sequestrati per mancanza di copertura assicurativa, 637 quelli sospesi dalla circolazione per omessa revisione, 15 le patenti scadute ritirate, ben 12 le fughe in caso di incidente. Sono stati 212 gli incidenti stradali rilevati, uno dei quali con esito mortale.

Altrettanto rilevante il lavoro fatto sul fronte della polizia giudiziaria, in stretta collaborazione con le altre forze dell’ordine presenti sul territorio e in particolare con la locale Compagnia Carabinieri, da alcuni mesi passata sotto la guida del tenente colonnello Lorenzo Repetto, tra i presenti alla cerimonia. Anche qui parliamo di numeri rilevanti, con 119 notizie di reato inviate all’autorità giudiziaria, 69 delle quali per reati dei quali si sono scoperti gli autori, 50 per reati commessi da ignoti, con 80 persone denunciate, 10 delle quali minorenni.

14 KG DI MARIJUANA

Tra le principali operazioni, richiamate dal commissario Mussetto, il rinvenimento di ben 14 chilogrammi di marijuana – insieme a un veicolo di provenienza furtiva con targhe sottratte ad altre automobili – destinata allo spaccio sul territorio e trovata nel corso di un controllo di polizia eseguito in città. Le successivi indagini svolte congiuntamente tra Polizia Locale e Carabinieri, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Asti, portavano all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere seguita nei giorni scorsi a carico di un 40enne pluripregiudicato di nazionalità albanese residente in città.

Dodici poi i casi di fuga a seguito di incidente stradale (due le denunce per omissione di soccorso conseguite alla presenza di feriti).

CINQUE DENUNCE PER LA MAXI RISSA AI GIARDINI

Cinque poi le persone deferite in stato di libertà (i reati ipotizzati sono quelli di rissa, lesioni e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere) per una violenta rissa scoppiata in ottobre nei giardini di piazza Roma, dove alcuni giovani braidesi e altri ragazzi provenienti da fuori città avevano preso a litigare violentemente, al punto che sul posto era comparsa anche una mazza, poi sequestrata dagli agenti. Alla presenza di ben nove telecamere in quello spazio urbano si è intanto accompagnata un’ulteriore intensificazione dei controlli, così che i giardini sono tornati a essere finalmente fruibili".

L'IMPEGNO SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

Proprio sulla video sorveglianza il comandante Detoma ha ricordato come tanti quartieri la chiedano, "ma non è cattiva volontà non metterla ovunque. Nei prossimi giorni – ha annunciato – partiranno uno studio di fattibilità per piazza Fenoglio e poi per piazza Giolitti, mentre è prevista la posa di un dispositivo per il riconoscimento targhe e una telecamera di contesto a Pollenzo. Quartieri e frazioni non si sentano discriminati – ha aggiunto il comandante –, ma la manutenzione di 140 telecamere ha un costo importante, da 40mila a 50mila euro e va tenuto in considerazione".

"Scontato dire che il vostro lavoro è delicato e difficile – il ringraziamento agli agenti da parte del sindaco Gianni Fogliato –, come lo è descrivere tutte le funzioni che svolgete. Il grande rispetto che avete per il vostro ruolo e la divisa che portate vi fa onore e ci richiama ad avere una ancora più alta considerazione per il vostro lavoro. La nostra comunità vi deve essere grata, vi dobbiamo essere vicini in ognuno dei vostri compiti, per non farvi sentire mai soli".