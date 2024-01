"Abattoir Blues" in scena al teatro civico di Caraglio

Il 28 gennaio alle 16:30 al Teatro Civico di Caraglio andrà in scena Abattoir Blues, di e con Luigi Ciotta, per la sezione dedicata alle famiglie “A teatro e poi merenda” della stagione teatrale Zona Franca, organizzata da Santibriganti Teatro nei Teatri Civici di Caraglio, di Busca e di Dronero. Lo spettacolo attraverso la comicità, il clown, il teatro di figura, il circo e la magia, tratta il tema del maltrattamento degli animali negli allevamenti intensivi e del rapporto ambivalente con la carne che ha l’essere umano. E alla fine dello spettacolo merenda per tutti i bambini presenti.





Abattoir Blues è l’ultimo spettacolo della Trilogia dell’Abbondanza. Dopo gli sprechi alimentari (Funky Pudding - 2009) e l’abuso di zuccheri (Sweet Dreams - 2014), Luigi Ciotta porta nuovamente all’attenzione dello spettatore un tema caldo dei nostri tempi: il maltrattamento degli animali negli allevamenti intensivi e il rapporto ambivalente con la carne, caratterizzato da sempre nuovi tabù. Anche questa volta non si vuole puntare il dito contro qualcuno. Il tema è l’uomo, con le sue contraddizioni e debolezze nell’affrontare i sentimenti più oscuri della sua anima, della sua parte più bestiale, rappresentata proprio dal rapporto con gli animali in scena. A ciascun animale spetterà una sorte diversa, così la macellazione diventerà un pretesto per esibirsi in numeri comici circensi e grandi classici della magia. Un maiale prima di essere macellato verrà tagliato a pezzi per essere poi ricomposto in una scatola magica. Un coniglio riapparirà da un cappello per scappare al suo destino, mentre una gallina obesa sparirà da una gabbia troppo stretta per contenerla. Dei polli diventeranno cavie contro le quali lanciare coltelli prima di essere appesi al gancio e offerti al pubblico nella formula “già spennati”, mentre interiora di animali fatte di corde e nodi prenderanno vita in esercizi di illusionismo sempre più complicati. Una pecora verrà suonata come cornamusa ed un mezzo manzo appeso ad un palo diventerà un partner per un acrobatica scena di Tango.