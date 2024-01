Progetti integrati di filiera: oggi la presentazione in Camera di Commercio

Ieri sono stati presentati presso il Salone d’Onore della Camera di commercio di Cuneo i nuovi Progetti Integrati di Filiera 2024 – 2025, uno strumento messo in campo dalla Regione Piemonte per aiutare le imprese ad affacciarsi sui mercati internazionali e migliorare il proprio posizionamento all’estero.



Il Presidente Mauro Gola ha aperto i lavori ponendo l’attenzione sulla vocazione all’export della nostra provincia evidenziando il crescente peso delle esportazioni, che oggi incidono per il 45,6% contro il 37,2% di dieci anni fa, sul Prodotto Interno Lordo provinciale.

Giulia Marcon, Responsabile del Settore Promozione Internazionale della Regione Piemonte ha presentato la nuova edizione dei Progetti Integrati di Filiera definendone con chiarezza il perimetro di intervento, le modalità di candidatura e i vantaggi per le imprese.

Stefano Nigro, Direttore Generale di Ceipiemonte, braccio operativo del progetto, ha sinteticamente presentato obiettivi e programmi di attività.



Le Piccole e Medie (PMI) piemontesi potranno aderire gratuitamente ai Progetti Integrati di Filiera (PIF) che puntano a consolidare la presenza competitiva e la proiezione internazionale delle PMI del Piemonte in nove filiere produttive piemontesi di eccellenza: Automotive&Transportation, Aerospazio, CleanTech/GreenBuilding, Abbigliamento-Alta Gamma-Design, Tessile, Agroalimentare, Meccatronica, Salute e Benessere, ICT.



Le attività sono riconducibili ad azioni di sistema che hanno lo scopo di migliorare la crescita culturale e competitiva per le imprese che intendono proporsi e operare sui mercati internazionali e azioni di investimento sull’internazionalizzazione costituite, ad esempio, da partecipazione in forma collettiva a fiere internazionali, eventi espositivi, business convention, sia in modalità fisica che virtuale, organizzazione di incontri b2b tra aziende piemontesi e straniere in Italia e all’estero, missioni di incoming.



È possibile aderire anche a più PIF, qualora si possiedano i requisiti previsti.

Alle PMI ammesse ai PIF sarà concessa un’agevolazione consistente in una riduzione sui costi di partecipazione alle azioni di investimento che saranno proposte nell’ambito delle attività di ogni progetto. La riduzione sarà quantificata ex-ante per ogni singola azione a cui le PMI daranno specifica adesione.



Il valore massimo dell’agevolazione concedibile è quantificato in 20.000,00 euro ad impresa per ogni PIF a cui la stessa risulterà ammessa per l’annualità e comunque nei limiti di disponibilità de minimis dell’impresa.



I PIF sono rivolti alle piccole e medie imprese piemontesi attive e regolarmente iscritte al Registro Imprese delle Camere di commercio.



Sono escluse le aziende agricole (Codice Ateco 01) e le imprese vitivinicole.



La domanda può essere presentata dalle ore 9.00 del 10 gennaio fino alle ore 12.00 del 2 febbraio 2024 seguendo le modalità di invio della manifestazione di interesse disponibili sul sito della Regione Piemonte.



“Confido che le aziende della provincia di Cuneo sappiano cogliere questa straordinaria opportunità offerta dai Progetti Integrati di Filiera, una proposta ricca e articolata che interessa molti settori e offre alle PMI la possibilità di essere accompagnate nel loro percorso di internazionalizzazione – afferma il Presidente Mauro Gola – L’export è un motore di crescita sempre più significativo per la nostra provincia e in un momento come questo caratterizzato dalla debolezza dei consumi interni è ancora più importante guardare ai mercati internazionali."