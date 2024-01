“Sei mesi di piccoli respiri”: in arrivo il viaggio musicale di Diego Bassignana

Si intitola “ Sei mesi di piccoli respiri ”, l’emozionante viaggio musicale di Diego Bassignana , in arte The Piano Painter, che dal 26 gennaio sarà disponibile sui principali digital store.

“Sei mesi di piccoli respiri” rappresenta una collezione di quadri sonori nati come una pausa ristoratrice dallo studio intensivo del pianoforte classico. Ogni traccia cattura un'atmosfera, un'intuizione o un evento significativo della vita di Bassignana: dal primo brano “Bianca atmosfera”, che evoca la tranquillità di una nevicata, a “Un tuffo all'ingiù”, che esplora invece la profondità della vita, il disco è più di tutto un immergersi in ambientazioni sonore dalla particolare connotazione emotiva.

Classe 1984, Bassignana ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di dodici anni col m° Antonello Lerda. Si è diplomato nel 2006 come organista liturgico presso l’Istituto Diocesano di Musica Sacra di Cuneo, ha conseguito nel 2007 il Diploma Accademico di primo livello in pianoforte presso il Conservatorio F. Ghedini di Cuneo, con il massimo dei voti e nel 2009, con il massimo dei voti e la lode, il Diploma Accademico di secondo livello in pianoforte ad indirizzo solistico presso il Conservatorio A. Pedrollo di Vicenza. Le numerose esperienze, quali la partecipazione a masterclass tenute da importanti concertisti e didatti, i corsi di Composizione e pianoforte ma anche ad esempio lo studio del Jazz con i maestri Massimo Epinot, Riccardo Zegna, Paolo Birro e Danilo Memoli, lo hanno portato a diventare un musicista d’alto livello.

Nel 2013 è stato pluripremiato nel concorso Internazionale “Arte musicale e talento” 2013 XIV: ha vinto il primo premio ex aequo nella sezione Composizione per la Didattica ed il secondo nella sezione pianisti concertisti. Lo scorso ottobre, nel 2023, si è laureato conseguendo il biennio di popoular music presso il Conservatorio di Rovigo al corso di pianoforte pop-rock e tastiere elettroniche seguito dal M. Stefano Onorati.

Docente di ruolo nelle scuole ad indirizzo musicale, dal 2009 Bassignana insegna pianoforte, improvvisazione, composizione, educazione musicale e musica d’insieme in una scuola statale e in diverse scuole di musica private del territorio vicentino. È presidente dell’associazione Artists 4 the planet che si occupa di realizzare attività concertistiche sul territorio vicentino per sensibilizzare la popolazione al rispetto e la cura dell’ambiente.