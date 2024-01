Il "Mating Call Jazz Quartet" inaugura i Salotti Musicali al Monastero della Stella di Saluzzo

Un viaggio nel mondo del be-bop ispirato a Tadd Dameron e John Coltrane, con il quartetto di Mattia Basilico, Nicolò Di Pasqua, Michele Garbolino e Luca Guarino, nell'ambito della rassegna "I conservatori in Piemonte"

Saranno i “Mating Call Jazz Quartet” ad aprire l’edizione 2024 dei “Salotti Musicali” in programma, domenica 28 gennaio alla 17, al Monastero della Stella di Saluzzo, in piazzetta Trinità 4.

L’evento è organizzato dalla Toret Artist Tre Sei Zero, in collaborazione con l’associazione saluzzese “Amici del Teatro e della Musica Magda Olivero”, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo e il patrocinio del Comune di Saluzzo.

Il quartetto è formato da: Mattia Basilico, sax tenore; Nicolò Di Pasqua, pianoforte; Michele Garbolino, contrabbasso e Luca Guarino, batteria.

Il concerto presenta un progetto musicale ispirato al grande pianista, compositore e arrangiatore dell'era be-bop Tadd Dameron (1917-1965) e al suo sodalizio discografico con il sassofonista e compositore John Coltrane (1926-1967), immortalato nello storico album “Mating call” registrato in studio nel 1956.

Nella storia della musica, lo stile jazz “be-bop” si colloca negli anni ‘40 soprattutto a New York e nasce in contrapposizione ai rigidi arrangiamenti e alle melodie delle big bands. Si caratterizza per i ritmi molto veloci e le elaborazioni armoniche innovative.

In collaborazione con il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino.

Il programma prevede brani di John Coltrane, Tadd Dameron e Duke Ellington.

L’evento fa parte della rassegna itinerante “I conservatori in Piemonte – III edizione” ideata e costruita dall’associazione Toret Artist Tre Sei Zero (appendice dell’Agenzia Toret Artist Management di Torino), allo scopo di offrire occasioni concertistiche ai giovani talenti emergenti della musica segnalati dalle Direzioni dei quattro Conservatori del Piemonte.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Eventuali prenotazioni sul sito: monasterodellastella.it