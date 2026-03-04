“Il treno non passa una volta sola” ad Alba: presentato il libro di Giuseppe Arena [VIDEO]

Visionario, testardo, resiliente. Giuseppe Arena, messinese di origine, torinese di adozione, ieri sera, martedì 3 marzo, ha presentato il suo libro intitolato “Il treno non passa una volta sola”, edito da Piemme, ospite della Banca d’Alba, nella capitale delle Langhe.

Una storia che parte da lontano, dagli inizi di Arena come capostazione delle Ferrovie dello Stato, lasciate nel 1993 per intraprendere un’attività di marketing innovativa nel settore passeggeri, e fondare Arenaways, rompendo così negli anni ‘90 il monopolio di Trenitalia.

Il libro racconta un’avventura, dagli studi tecnici dell’autore, all’esperienza all’ufficio brevetti: un percorso lungo e articolato nelle ferrovie italiane, interrotto dalla svolta imprenditoriale, che ha trascinato un uomo normale, o un “pazzo” come ama definirsi lui, in un viaggio fatto di cadute e risalite, fino ai giorni nostri.

Oggi Arenaways è un'impresa ferroviaria privata operante nel settore del trasporto passeggeri e merci, anche integrati treno-bus: in provincia di Cuneo gestisce ad esempio la linea Cuneo - Saluzzo - Savigliano.

“La storia che Arena ci racconta – scrive il professor Carlo Stagnaro nella prefazione – è un'autobiografia, ma potrebbe tranquillamente essere un romanzo narrato in prima persona”.

La presentazione albese è stata seguita da un pubblico interessato e partecipante, grazie alla verve di Giuseppe Arena, indiscusso punto di riferimento e apprezzato consulente del settore ferroviario.

GUARDA L'INTERVISTA A GIUSEPPE ARENA: