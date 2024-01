Bra, fiamme dal camino di un’abitazione in strada Orti

Intervento dei vigili del fuoco provinciali, nelle prime ore della mattinata di oggi (giovedì 25 gennaio), a Bra.



Coinvolta un’abitazione a due piani in strada Orti. Le fiamme – secondo le prime ricostruzioni – si sono sviluppate dal camino, minacciando di arrivare sino al tetto in travi di legno. Non si segnalano feriti o altri coinvolti.



Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, allertati verso le 6.40. Sul posto le squadre di Alba e Bra.