Alba ospiterà il Campionato nazionale di volley organizzato dalla Federazione Sport Sordi Italiani

Nel fine settimana dal 2 al 4 febbraio Alba accoglierà gli atleti sordi di volley maschile e femminile che si contenderanno il titolo di Campione d’Italia della Federazione Sport Sordi 2024. Cinque le squadre partecipanti in rappresentanza delle rispettive città di provenienza: Verona, Ancona, Brescia, Modena e Alba.

L’evento è organizzato dall’Asd Gruppo Sportivo Sordi Alba, guidato dal presidente Corrado Avarino, che partecipa con la sua squadra femminile, Campione d’Italia nel 2022 (ancora in carica visto che la gara 2023 non si è potuta disputare per motivi organizzativi) e nel 2019. Le partite si svolgeranno nella giornata di sabato 3 febbraio e nella mattinata di domenica 4 febbraio nei due palazzetti sportivi della città, il Palatanaro e il Palalanghe.

La competizione riservata ad atleti con disabilità uditiva avrà l’onore di avere come ospiti la pallavolista albese Sara Bonifacio e lo storico campione Gianni Lanfranco. A fare gli onori di casa il consigliere comunale con delega allo Sport Daniele Sobrero. Tra le autorità che interverranno il presidente della Regione Alberto Cirio, il presidente regionale Ente Nazionale Sordi Serafino Timeo con il vice Antonio Iozzo e la vice presidente Ente Nazionale Sordi sezione di Cuneo Stefania D’Aquino.

Il consigliere con delega allo Sport Daniele Sobrero: “Quest’anno abbiamo l’onore di organizzare la competizione 2024 visto che siamo i campioni in carica, ospitando gli atleti che si sfideranno per il nuovo titolo nazionale. Sarà un altro grande weekend di sport per la nostra città e invito i cittadini a partecipare numerosi per dimostrare il calore del nostro tifo”.