Graglia: “Il terzo mandato per i piccoli Comuni è una grande opportunità per la provincia di Cuneo”

“Togliere i limiti ai mandati consecutivi per i sindaci dei piccoli Comuni, con la possibilità di arrivare al terzo mandato in quelli tra 5mila e 15mila abitanti, significa attuare un’attenzione particolare al territorio e a chi quotidianamente se ne prende cura”.

Con queste parole Franco Graglia - vicepresidente del Consiglio della Regione Piemonte - ha commentato il decreto del Consiglio dei ministri per l’Election day.

“Un traguardo importante e indispensabile per un territorio come quello della provincia Granda, dove le piccole realtà comunali sono la maggioranza - prosegue Graglia - e che da tempo gli amministratori chiedevano, per arginare le difficoltà che spesso si hanno in questi Comuni per realizzare una lista. Non potersi candidare per più di due mandati, non ha portato in queste aree ad un ricambio generazionale, ha solo creato una difficoltà in più. Per questo credo che il decreto sia andato nella direzione giusta, offrendo ai nostri bravi sindaci un’opportunità in più per amministrare il territorio con attenzione, dedizione e capacità”.