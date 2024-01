PatchUP Point Saluzzo: un nuovo hub tecnologico per risolvere i tuoi problemi su cellulari e tablet

Nell'atmosfera accogliente della "Tabaccheria Le Corti" in Via della Resistenza 16/E a Saluzzo, è stato inaugurato il nuovo PatchUP Point, diventando così il nuovo punto di riferimento per tutte le esigenze tecniche e di assistenza su cellulare e tablet della zona. L'inaugurazione avvenuta sabato 13 gennaio ha attirato l'attenzione degli appassionati di tecnologia e degli utenti desiderosi di scoprire le novità offerte dal nuovo centro di assistenza PatchUP.

L'evento non si è limitato a essere una mera presentazione del progetto PatchUP, ma ha offerto agli ospiti l'opportunità di capire le potenzialità offerte dalla PatchUP CARD. Questa card innovativa consente un collegamento immediato tra azienda, operatore, dispositivo e il centro PatchUP, rivoluzionando il concetto di assistenza e riparazione.

Un elemento chiave della presentazione è stata la spiegazione del concetto di " PatchUP Point". Questo progetto mira a offrire ai clienti saluzzesi la possibilità di usufruire non solo dei servizi di assistenza, ma anche di selezionare e acquistare prodotti di alta qualità, tra cui elettronica di consumo e accessori. Il PatchUP Point diventa così un luogo unico dove gli utenti possono soddisfare tutte le loro esigenze tecnologiche.

L’appuntamento dello scorso sabato ha evidenziato l'importanza di rivolgersi a un centro specializzato come PatchUP per la riparazione di dispositivi. Il nuovo punto assistenza della Tabaccheria Le Corti fornisce una prima consulenza e un primo prezzo relativo alla riparazione del dispositivo, alla sua configurazione, per partecipare a corsi di formazione personalizzati e molti altri servizi correlati al mondo tech.

Un aspetto fondamentale sottolineato durante l'inaugurazione è stato il ruolo del PatchUP Point di Saluzzo come punto di riferimento per la clientela. Nonostante non possa fornire risposte tecniche specifiche al momento, rappresenta un hub strategico che inoltra le richieste direttamente al centro PatchUP. Questo garantisce che l'utente riceva assistenza rapida e professionale, senza dover aspettare.

Il team di esperti di PatchUP formato da Carlo, Federico e Lorenzo ha dimostrato l'impegno nel rendere l'assistenza tecnica un'esperienza più accessibile e conveniente per gli utenti. In questi mesi la PatchUP CARD, con la sua versatilità e personalizzazione, ha offerto sicurezza assoluta per le aziende e autonomia totale per gli operatori.

La mission di PatchUP nell’offrire assistenza di alta qualità e soluzioni tecnologiche innovative trova un nuovo alleato a Saluzzo, pronto a soddisfare tutte le esigenze del mondo digitale.

Ricordiamo che PatchUP Point Saluzzo è aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica con orario continuato dalle 7:00 alle 19:30.

Telefono PatchUP: 351-7810135.

Sito internet https://www.patchup.it/

E-mail info@patchup.it

Facebook https://www.facebook.com/patchup.italia

Instagram https://www.instagram.com/patchup_italia/