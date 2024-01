Lo svedese di Cherasco Marcus Agerstroem supera anche le forche caudine di Iginio Massari: è tra i migliori 9 di Masterchef

Continua l’avventura di Marcus Agerstroem, lo svedese “naturalizzato” di Cherasco che prende parte alla tredicesima edizione di Masterchef, il noto show televisivo di Sky Uno alla ricerca dei migliori chef non professionisti d’Italia.

Trasferitosi nel paese alle porte delle Langhe l'anno scorso insieme con la compagna Giuliana, Marcus proviene da un piccolo centro della Svezia che nel nome ricorda vagamente la terra dove è venuto ad abitare: Lackalanga. Qui è nato, ma gli stava decisamente stretto dunque qualche anno fa lo lasciò per andare a cercar fortuna a Barcellona.

E la sua grande fortuna è stata incontrare Giuliana, piemontese doc, anche lei in Spagna per lavoro. Da quel momento il percorso di vita di Marcus è cambiato: "Siamo come destinati a stare assieme: siamo nati lo stesso giorno, lo stesso mese, lo stesso anno, ma a distanza di venti minuti", racconta il simpatico svedese nella scheda del programma.

Da quell'incontro segue il girovagare della coppia tra India, Spagna e Paesi Bassi, sempre portati nei vari Paesi dal lavoro di Giuliana, poi la decisione di arrivare a Cherasco l'anno scorso. Qui Marcus decide di fare il casalingo ed intanto tenta l’avventura a Masterchef, dove sta ottenendo un discreto successo.

Ieri sera, giovedì 25 gennaio, il biondo svedese nella prima parte del programma ha conquistato il cuore di Joe Bastianich, ex conduttore di Masterchef ed ospite della puntata. Tema dell’Invention Test gli ingredienti di ieri, oggi e domani che non possono mancare nei menù di Bastianich.

Marcus ha presentato il suo "Smash until you crash”, uno smash burger con salsa alla maionese e pomodoro, con patatine fritte e salsa al blue cheese che Bastianich ha definito "sublime".

Superato il primo ostacolo, il cheraschese ha saltato indenne (o quasi) anche la terribile prova dei dolci, realizzata nella 300ª puntata del programma. Solitamente la più temuta dai concorrenti: in primis in quanto la pasticceria resta uno dei temi più difficili per qualunque chef, ma anche perché quando si parla di pasticceria inevitabilmente i concorrenti debbono affrontare e superare le forche caudine del maestro pasticcere Iginio Massari, ospite temutissimo.

Dalla battuta tagliente e sempre pronta, Massari “stronca” senza appello la maggior parte dei piatti presentati: “Se questo è un dolce io sono il papa”, ha detto ieri sera ad una concorrente, scoppiata in lacrime. Il cheraschese Marcus, pur non brillando, ha invece in parte convinto il Maestro che per l’occasione era accompagnato dalla figlia Debora.

Nello Skilltest, la gara finale ad eliminazione, i concorrenti dovevano preparare una torta di compleanno. Marcus non è riuscito a superare il primo step, dovendo cucinare una seconda volta. A salvarlo è stata una mousse di cioccolato bianco con gel alla ciliegia e cannella, su fondo di ciliegia e crumble. Non eseguita in modi perfetto, ma dai sapori contrastanti e presentata in modo piacevole: quel tanto che basta per permettere al cheraschese di salire in balconata e qualificarsi tra i migliori 9 cuochi non professionisti d’Italia.

La sua avventura continuerà giovedì prossimo 1 febbraio alle 21,15 su Sky Uno.