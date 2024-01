Sciare al cospetto del Monviso sugli impianti di Pian della Regina a Crissolo

Sciare al cospetto del Re di Pietra si può con gli impianti di Monvisoski a Pian della Regina, nel Comune di Crissolo, aperti questo fine settimana domani sabato 27 e domenica 28 gennaio.



A disposizione degli sciatori il tapis roulant (lungo 200 metri) con i corsi della Scuola Sci Monviso di Daniele Isaia. Possibilità di noleggiare caschi e bob al Rifugio Pian della Regina.



Gli impianti sono adatti a tutti e, in modo particolare, a famiglie con bambini e ai principianti.



Per coloro che non sciano sono a disposizione anche la pista di bob, e la possibilità di camminare con le “ciaspole”.



Aperto il rifugio “La baita della polenta” con servizio ristorante self-service e bar. Non è necessaria la prenotazione.



Pian della Regina è facilmente raggiungibile da Crissolo, attraverso la strada che porta al Pian del Re, partendo dal centro del paese dell’alta valle Po.



Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Rifugio Pian della Regina al numero 0175-94907, email: rifugiopiandellaregina@gmail.com.