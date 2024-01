ANPI Fossano: "Nella Giornata della Memoria il sindaco pensa al Carnevale"

Gentile Direttore,

Come rappresentanti di alcune associazioni fossanesi riteniamo di voler far emergere il nostro disagio per il fatto che, ancora una volta, la nostra Amministrazione non abbia previsto nulla per la Giornata della Memoria, dando unicamente ampio risalto, proprio in quel giorno di ricordo, al Carnevale. Non è ovviamente nostra intenzione criticare gli sforzi fatti per il Carnevale cittadino, ma piuttosto sottolineare l’assenza di iniziative, anche minime, che la Giornata della Memoria impone a una qualsiasi Amministrazione, a prescindere dal colore politico.



In un periodo storico complicato, in cui la verità della storia del Novecento rischia di sbiadire per molte ragioni anche legate alla situazione internazionale, riteniamo particolarmente importante mantenere viva una memoria che sia monito per il presente e per il futuro.



Sarebbe stato bello, come ha ricordato Carlo Greppi in un’intervista pubblicata la scorsa settimana sulla Fedeltà, che nel Giorno della Memoria si fosse inaugurata la targa promessa a ricordare Lorenzo Perrone in Borgo Vecchio. Purtroppo così non è stato, ma si sarebbe potuto in molti modi ricordare le vittime di persecuzione in questa giornata, senza interferire con i festeggiamenti carnevaleschi, ma offrendo ai cittadini anche un momento di riflessione.