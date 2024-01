Dopo 40 anni di lavoro al Comune di Racconigi, meritata pensione per il geometra Roggero

Con il 2024, il geometra Riccardo Roggero lascia dopo oltre 40 anni il suo posto di lavoro presso l’Ufficio tecnico del Comune di Racconigi per godersi la meritata pensione.

“Ero entrato a far parte della Pubblica amministrazione presso il Comune di Racconigi nel lontano 1982 – racconta - e per più di 41 anni e mezzo sono rimasto in servizio presso il mio Ente, solo e sempre lì, in modo fedele e dedito alla mia professione. Inizialmente come capo squadra operai, poi a contatto con gli aspetti tecnici più propri del territorio comunale, espletando mansioni di responsabile del procedimento della sezione Edilizia ed urbanistica, Piano regolatore, rilascio di tutti gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l’edilizia privata. Infine, dal 1994 e fino ad ora, con mansioni di coordinamento e gestione dei diversi e molteplici aspetti inerenti il patrimonio comunale”.

Nella sua lunga professione di tecnico alle dipendenze della Pubblica amministrazione il geom. Roggero ha conosciuto tante persone: amministratori locali e di Comuni vicini, oltre a molti cittadini che si rivolgevano in municipio per presentare i loro problemi.

“Ricordo con estrema ammirazione ed affetto i sindaci Luigi Gallo, Giuseppe Marinetti e Bartolomeo Bonino, che ormai non sono più fra di noi, ma fanno parte della nostra storia amministrativa – sottolinea Roggero -. Erano persone di grande lungimiranza, pacatezza e dedizione, con le quali ho condiviso tanti momenti dedicati al mio servizio. Ma voglio menzionare anche il sindaco Adriano Tosello con il quale, ancor giovane, ho iniziato le prime esperienze di tecnico ed istruttore, il sindaco Gianpiero Brunetti e l’attuale sindaco Valerio Oderda, con il quale ho condiviso l’ultimo scampolo di attività lavorativa. Né posso dimenticare i vari assessori comunali che si sono succeduti: per buona parte sono ancora fra di noi, altri invece fanno parte della nostra storia locale”.

Cosa si porta dietro di tutto questo?

“La fierezza per aver appartenuto alla Pubblica amministrazione come parte attiva, come lavoratore, come tecnico, ma soprattutto come uomo, nella consapevolezza che l’incarico, qualsiasi esso sia, non è sempre facilmente espletabile. Tutte le persone hanno le proprie storie, i propri vissuti e, come la famiglia costituisce il primo nucleo della società, così la Pubblica amministrazione locale costituisce il primo nucleo, fondamentale, di tutta la vita politica, intesa come bene della “poleis” e della sua autonomia locale. Io mi sento sempre e comunque parte attiva di essa con tutti i colleghi passati, presenti e futuri, che hanno perseguito e perseguiranno sempre queste finalità di parte attiva della Pubblica amministrazione, e non solo, per la gente, verso la gente e per il bene della gente”.

“Questo è in buona sostanza il mio messaggio – conclude il geom. Roggero -, e voglio ringraziare tutte le persone che hanno incrociato e condiviso il mio cammino lavorativo, i sindaci viventi e non, gli amministratori locali che si sono succeduti e che ho avuto modo di conoscere. Ringrazio i cittadini di Racconigi, le persone con le quali ho avuto modo di interloquire e con le quali, spesse volte, ho collaborato e dialogato, che mi conoscono e che spero si rammentino di me in modo positivo. Quanto a me, mi sentirò parte della Pubblica amministrazione sempre, anche se ora sotto un altro aspetto, ma attento sempre al bene della collettività locale di cui faccio parte”.