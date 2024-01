Ritardi al maxi cantiere per lo scaricatore a Mondovì, l'amministrazione: "Ci scusiamo con i cittadini per i disagi arrecati"

Proseguono, anche se con un po' di ritardo - come spiegava negli scorsi giorni il sindaco - i lavori per il maxi cantiere dello scaricatore dell'Altipiano, che ha preso avvio nell’estate del 2022.

"Un’opera fondamentale per l’Altipiano e per il Ferrone che consentirà di smaltire il 'troppo pieno' del canale della Carassona riversando l’acqua nel torrente Ellero. Uno dei cantieri più grandi e onerosi della nostra città, privo di un impatto tangibile in superficie, ma essenziale per la messa in sicurezza dei due quartieri." - il commento del primo cittadino, Luca Robaldo e dell’assessore ai Lavori Pubblici, Gabriele Campora - "Speravamo di concludere i lavori nel corso del 2023, ma diversi problemi tecnici ci hanno costretti ad attuare alcune varianti in corso d’opera che hanno inevitabilmente dilatato i tempi di realizzazione. Ci scusiamo, quindi, con l’intera cittadinanza, consapevoli del disagio arrecato alle attività quotidiane.