Sostegno alle utenze domestiche: nel 2023 dal Comune di Mondovì contributi per 50mila euro

Un sostegno contro il caro energia, pensato per alleviare l’aumento dei costi energetici e consentire così di intervenire in maniera puntuale nelle situazioni di disagio e fragilità economica. Una misura rivolta in particolare ai cittadini invalidi ovvero ai soggetti nati nel 1958 o negli anni precedenti in possesso di cinque specifici requisiti (dalla residenza nel Comune di Mondovì all’ISEE ordinario o ISEE corrente in corso di validità non superiore a 13.619,58 euro), che l’Amministrazione comunale ha introdotto nel 2023, andando così a supportare 105 nuclei familiari con un contributo complessivo di 50.160,00 euro.

"I numeri finali testimoniano la bontà dell’iniziativa - il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessora alle Politiche sociali, Francesca Botto - dimostratasi particolarmente efficace nell’intercettare una fascia di popolazione spesso refrattaria a farsi aiutare. Anche quest’anno, come Amministrazione, cercheremo di mettere a punto apposite strategie di sostegno sociale affinché nessuno, nella comunità monregalese, resti indietro".