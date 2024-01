Pianfei, il sindaco uscente Marco Turco si candida per il terzo mandato

Ha sciolto ufficialmente le riserve il sindaco di Pianfei, Marco Turco che è pronto a candidarsi per il terzo mandato alla guida del paese.

"Tra qualche settimana presenteremo la squadra - spiega il primo cittadino uscente - innovata al 40%. È un bel gruppo, composta da persone che hanno a cuore Pianfei e che vogliono mettersi a disposizione del paese.

Sono ancora tanti i progetti che vogliamo realizzare: dal completamento dell'efficientamento energetico, con interventi sul municipio e sulle scuole, in modo da abbattere i costi e renderli sostenibili alla realizzazione di piste ciclabili che colleghino le frazioni al concentrico, oltre all'implementazione dell'impianto di videosorveglianza. Nelle scorse settimane poi è partito il primo lotto per i lavori del maxi invaso di Serra degli Ulivi, un progetto che abbiamo seguito e appoggiato fin da subito, fondamentale per il territorio.

In dieci anni di amministrazione tanto è stato fatto, ma ci piacerebbe poter continuare a lavorare per i pianfeiesi."

Al momento non sono state ufficializzate altre candidature a Pianfei: tra qualche settimana sapremo se ci sarà un'altra lista in corsa per il municipio.