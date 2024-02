La Carovana dei diritti FLC CGIL farà tappa a Cuneo il 7 febbraio

Quella di Cuneo sarà l’ultima tappa del tour nella regione Piemonte dove sono previste in mattinata volantinaggi ed informazione ai cittadini e nel pomeriggio alle 15,30 una tavola rotonda sul tema dell’autonomia differenziata.

L’incontro sarà anticipato da un evento musicale offerto da un gruppo di ex studenti del liceo musicale Bianchi di Cuneo gli “Sbandati”, gruppo emergente, composto da Elena Ferrari cantante, Gabriele Rivetti chitarrista, Filippo Tonello bassista, Adriano Niston tastierista e Nicolò Arnaudo batterista.

Il camper dei diritti continuerà il giro dell’Italia con il passaggio di consegne, insieme al Segretario generale della CGIL Piemonte, Giorgio Airaudo, da Cuneo alla Liguria dopo il 7 febbraio.

“L’autonomia differenziata rischia di essere in primo luogo la fine di un’istruzione pubblica e uguale per tutte e tutti, e in secondo luogo vuol dire consegnare il Paese tutto a un grandissimo motore di ingiustizie”.

L’incontro si terrà presso la sala Falco, Centro Incontri della Provincia Cuneo in Corso Dante Alighieri 41.

La tavola rotonda vedrà presenti il Segretario generale CGIL Piemonte Giorgio Airaudo, la Segretaria generale FLC CGIL Piemonte Luisa Limone, il Segretario generale CGIL Cuneo Piertomaso Bergesio ed esponenti politici del territorio quali l’onorevole Chiara Gribaudo, il consigliere provinciale con delega alla scuola Davide Sannazzaro, il sindaco di Cuneo, Patrizia Manassero, di Saluzzo, Mauro Calderoni e di Bra, Gianni Fogliato.

Durante l’incontro si cercheranno risposte ai timori che l’autonomia differenziata possa essere la cornice e l'espressione assoluta di una Legge di bilancio classista che fa cassa sui poveri, tradisce la Costituzione, scaraventando, senza alternative, nella miseria milioni di persone, che non affronta né i limiti del nostro modello industriale ed energetico né la crisi ecologica e che non dà risposte a lavoratrici e lavoratori poveri, precari e sfruttati.

Organizzatore dell’evento il Segretario generale FLC CGIL Cuneo, Doriano Ficara con la collaborazione del gruppo FLC CGIL Cuneo Pellegrino De Biasi, Mauro Perugino e Natalia Tamburo.