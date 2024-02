Incidente in moto, passeggero sbalzato oltre il guardrail: due feriti a Sale San Giovanni

Incidente in moto per una coppia, a Sale San Giovanni, lungo la provinciale 661, verso Alba.

Due le persone a bordo del mezzo a due ruote, un uomo alla guida e una donna seduta dietro. Per cause in fase di accertamento e senza coinvolgere altri veicoli, la moto è sbandata e la passeggera è finita oltre le barriere di protezione, finendo giù da una piccola scarpata.

Sul posto è intervenuta l'emergenza sanitaria con l'eliambulanza, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Ceva e i carabinieri.

Entrambi i feriti sono stati trasportati all'ospedale. Non si conoscono le loro condizioni ma, a quanto si apprende, nessuno dei due avrebbe perso conoscenza.