Studenti del Grandis di Cuneo ottengono il Diplômes DELF con eccellenza

In francese suona “Diplôme d’Études en Langue Française – niveau B1” e da noi è più usualmente nota con l’acronimo DELF-B1: questa la certificazione linguistica conseguita in questi giorni da ben tredici studenti dell’Isituto Istruzione Superiore “S.Grandis” di Cuneo.

La maggior parte di questi studenti ha partecipato ai soggiorni studio in Francia o al programma mobilità transfrontaliera Trans'Alp. Di loro, tre hanno raggiunto quella che Oltralpe viene definita “excellence”, ovvero una votazione, espressa in centesimi, superiore a 90.



Si tratta di Karidja Ballo, Allegra Castellino e Eleonora Scossa. ”Felici di aver ottenuto un altro tassello importante - dichiarano le tre allieve - per la costruzione del nostro futuro“.



Tale diploma, rilasciato dal competente Ministero francese dell’Educazione nazionale, comprova competenze accertate equivalenti a precisi standard, scanditi dal Quadro Europeo comune di riferimento e attestanti una “buona padronanza della lingua orale e scritta, sicura capacità di argomentare il proprio punto di vista e di esprimersi in modo scorrevole”.



“I corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche sono da sempre parte dell'offerta formativa dell'Istituto Grandis - dichiara Milva Rinaudo, dirigente dell’Istituto -. Sono gratuiti non solo per gli allievi, ma anche per tutto il personale. Il Grandis con questi percorsi incrementa la sua visione europea. I nostri allievi hanno la fortuna di poter partecipare a molteplici percorsi Erasmus+, essendo il nostro istituto accreditato“.

Alla cerimonia svoltasi lunedì 29 gennaio nel salone d'onore del Comune, cerimonia di premiazione organizzata dall'Alliance Française con la prof.ssa Vico, oltre alla Dirigente, che si è complimentata con tutti gli allievi che hanno ottenuto la certificazione, erano presenti le prof.sse di Lingua Francese Luise e Spampinato .

Un ringraziamento è andato per la docente che da anni prepara gli allievi dell'istituto al superamento delle prove d'esame, la prof.ssa Barbara Gianlorenzi, assente alla cerimonia in quanto impegnata con mobilità Erasmus.