Alba, al via il cantiere sulle fondazioni del ponte “storico” di accesso alla città

A partire da domani, lunedì 5 febbraio, prende avvio ad Alba il cantiere sul ponte “storico” di accesso alla città di Alba, lungo la strada provinciale 929 del Colle di Cadibona che attraversa il fiume Tanaro, per il consolidamento delle fondazioni di tre pile e della spalla sinistra del ponte stradale e ferroviario con un impegno di spesa di 1.550.174 euro. Ad aggiuducarsi i lavori l'operatore economico TERRA.CON SRL di Carmagnola.

“Si tratta di un importante intervento di consolidamento del Ponte Albertino – sono le parole del presidente della Provincia Luca Robaldo e del consigliere provinciale delegato Massimo Antoniotti – . Su quel tratto ogni giorno migliaia di autoveicoli transitano in entrata e in uscita da Alba. Con questo lavoro di manutenzione verrà garantita una maggiore sicurezza e un notevole prolungamento della vita stessa del manufatto”.

Il ponte in muratura è lungo 190 metri ed è composto in totale da sette campate, ciascuna con una luce di 27 metri. L’impalcato, condiviso dalla sede stradale e dalla sede ferroviaria, è largo complessivamente 15,9 metri.

L’intervento della Provincia va a completare un lavoro analogo eseguito anni fa da Anas sulle altre pile e sulla spalla destra in due occasioni distinte, la prima nel 1987 e la seconda nel 1998. I prossimi lavori ripropongono le stesse modalità operative ricalcate, per coerenza, su quelle precedenti e consistono, in particolare, nella realizzazione di una paratia continua in cemento armato intorno alle esistenti fondazioni delle pile alta almeno 5,50 metri, ancorata mediante una cortina di micropali iniettati.