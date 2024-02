Cambia la raccolta rifiuti in 85 comuni del Consorzio Acem: ecco le novità

Rivoluzione per la raccolta differenziata in 85 Comuni della Granda.

Con un appalto da 47 milioni di euro, della durata di 8 anni con sei mesi di proroga, cambia il servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana nei comuni del consorzio Acem.

Ad aggiudicarsi la gara, con un 6.18% di ribasso a base d'asta, è stata la società Proteo Ambiente Impresa sociale, che ha partecipato al bando insieme ad altre due aziende.

"L'obiettivo primario è quello di ridurre la quantità di rifiuti solidi urbani (RSU); - ha detto il presidente di ACEM, Michele Odenato questa mattina in una conferenza stampa per illustrare le principali novità - "per rispetto dei limiti imposti dalle normative, non solo per non incorrere in sanzioni, ma per offrire un servizio più efficace, in relazione anche alle richieste emerse negli incontri con le amministrazioni dei diversi comuni. Un percorso lungo per il quale ci tengo a ringraziare la commissione di valutazione per l'appalto, con Stefania Bava, Flavio Bauducco e Marco Lerda".

"I punteggi - hanno illustrato dall'ACEM - hanno tenuto conto della proposta economica, ma soprattutto del progetto tecnico che è stato presentato".

ECCO COSA CAMBIA

Si tratta di un appalto unico, che coinvolgerà 85 comuni dell'area coperta da ACEM, ad eccezione di Mondovì e Ceva, secondo quattro modalità di raccolta distinte. I costi varieranno, ma in misura minore rispetto a quanto sarebbero lievitati se non fossero stati adottati provvedimenti.

Raccolta porta a porta totale: Cortemilia, Monesiglio, Saliceto, Magliano Alpi, Monastero di Vasco, Piozzo, Rocca de' Baldi, Roccaforte Mondovì, Villanova Mondovì, San Michele Mondovì, Torre Mondovì, Vicoforte, Bagnasco, Battifollo, Castelnuovo di Ceva, Garessio, Lesegno, Lisio, Mombasiglio, Nucetto, Priola, Ormea, Priero, Priola, Scagnello, Bastia Mondovì, Belvedere Langhe, Carrù, Clavesana, Dogliani, Farigliano, Lequio Tanaro, Montezemolo, Murazzano, Niella Tanaro, Paroldo. In questi comuni la raccolta dei rifiuti si effettuerà totalmente (o continuerà se già presente, ndr) con il porta a porta, secondo il calendario, senza ricorrere alla "tariffazione puntuale" per l'RSU come avviene ad esempio a Mondovì.

Raccolta porta a porta semplificata: Benevello, Bossolasco, Camerana, Castino, Gorzegno, Lequio Berria, Perletto, Rocchetta Belbo, Somano, Briaglia, Perlo, Cigliè, Sale della Langhe, Sale San Giovanni. In questi comuni la raccolta avverrà presso il domicilio in modalità mista: quindi sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche; diversificato a seconda della zona è nel concentrico o frazionale.

Raccolta stradale: Albaretto della Torre, Arguello, Bergolo, Borgomale, Bosia, Castelletto Uzzone, Cerretto Langhe, Cissone, Cravanzana, Feisoglio, Gottasecca, Levice, Mombarcaro, Niella Belbo, Pezzolo Valle Uzzone, Prunetto, San Benedetto Belbo, Serravalle Langhe, Torre Bormida, Alto, Caprauna, Bonvicino, Castellino Tanaro, Igliano, Marsaglia, Ropascio, Rocca Cigliè, Torresina. Il servizio viene effettuato con contenitori ad accesso controllato: il sistema non cambierà, ma i cassonetti che saranno posizionati potranno avere alcune caratteristiche diverse, ad esempio con bocchette ridotte o digitalizzati con possibilità di controllo tessera personale, se i comuni ne faranno richiesta.

Raccolta stradale con potenziamento: Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monasterolo Casotto, Montaldo Mondovì, Montaldo Mondovì, Pamparato, Roburent, Briga Alta e Viola. Il conferimento dei rifiuti avviene nei cassonetti stradali con accesso controllato con un numero passaggi maggiori per la raccolta nei periodi stagionali ad alto flusso turistico.

Tra le novità centri raccolta mobili per ingombranti nei comuni dove non sono presenti rifiuterie, corsi di informazione per il compostaggio domestico e collettivo,

"Un progetto importante - hanno evidenziato i rappresentanti di Proteo Fabrizio Clerico e Gabriele Bovetti - a oggi eravamo già attivi e operativi sul 60% dei del territorio, ora lo completiamo e quindi riusciremo ad operare in maniera uniforme con un efficientamento dei servizi e continuando a garantire l'inserimento delle persone svantaggiate e fragili nel mondo del lavoro con percorsi di inserimento sociale".

Il servizio dovrebbe entrare in funzione nelle prossime settimane.

Nel corso della mattinata è stata segnalata anche la diffusione di una nuova tipologia di truffa telefonica (leggi qui).